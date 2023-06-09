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09.06.2023  08:15   Рита Парфенова

На півночі від Харкова окупанти посилюють прикриття кордону

На Слобожанському напрямку противник зберігає військові сили у районах прикордонних з Україною, розширює наявність підрозділів територіальних військ для посилення прикриття кордону.

війна в україні
 
Як повідомиляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, станом на ранок 9 червня бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів:

  • Вовчанськ,
  • Гатище,
  • Красне,
  • Лук’янці,
  • Мороховець,
  • Стариця,
  • Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населенний пунктів:

  • Берестове,
  • Дворічна,
  • Кам'янка,
  • Кислівка,
  • Красне Перше,
  • Новомлинськ,
  • Табаївка.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 червня 2023 року.
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  ггенштаб, харків
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