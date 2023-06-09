На півночі від Харкова окупанти посилюють прикриття кордону

На Слобожанському напрямку противник зберігає військові сили у районах прикордонних з Україною, розширює наявність підрозділів територіальних військ для посилення прикриття кордону.
На Слобожанському напрямку протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 8 населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населенний пунктів:
Комментариев: 0
День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
влажность:
давление:
ветер: