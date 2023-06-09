09.06.2023 07:30 Рита Парфенова

9 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.





Як би не складалося життя, саме дружня підтримка часом допомагає у найпростіших ситуаціях, саме дружня порада може допомогти у вирішенні проблем, здавалося б, нерозв'язних. "Друг - це та людина, яка знає про вас все і не перестає при цьому любити вас", - говорив американський письменник Елберт Грін Хаббард.



Можливо, це свято для когось стане чудовим приводом для того, щоб знову, через якийсь час, зателефонувати або написати старим-добрим друзям, а потім зібратися галасливою дружною компанією та поділитися гарними новинами та приємними спогадами.



30 липня відзначається Міжнародний день дружби.



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Починаючи з 2008 року, 9 щорічно відзначається Міжнародний день акредитації.



Акредитація, акредитування (франц. accrediter) походить від латинського «ad» – «к, для» та «credere» – «вірити», тобто підтвердити своє уповноваження та поручитися, що дії уповноваженого не виходитимуть із призначеного кола.



Іншими словами, це процес, в результаті підтверджується, що діям будь-якої особи або організації варто довіряти, а послуги, що їм надаються, відповідають певному стандарту.



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Міжнародний день архівів, що відзначається щорічно 9 червня, було започатковано Міжнародною радою архівів (МСА) у листопаді 2007 року на Генеральній асамблеї в Квебеку (Канада).



Дата для свята була обрана не випадково – саме цього дня 1948 року рішенням ЮНЕСКО і під її егідою було засновано Міжнародну раду архівів. Це професійна організація світової архівної спільноти, що сприяє збереженню, розвитку та використанню світової архівної спадщини. Вона є нейтральною неурядовою організацією, яку фінансують її члени з багатьох архівів по всьому світу.



На сьогоднішній день у МСА близько 1,5 тисячі членів з більш ніж 190 країн. Діяльність організації спрямована на вирішення питань ефективного управління архівами та збереження, обробки та використання архівної спадщини у світі через встановлення міжнародних стандартів та підвищення кваліфікації архівістів, а також забезпечення доступу до архівів через здійснення діалогу між архівістами, політиками, підприємцями та простими користувачами архівів.



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9 червня день Федори. «На Федора не виноси з хати сміття». Цієї доби не мели і не мили підлогу. Адже, за повір'ям під віником, завжди живе домовик.

Також цього дня

У 1781 році народився Джордж Стефенсон, на англійський манер - Стівенсон, англійський винахідник, творець одного з перших паровозів і будівельник першої залізниці Дарлінгон-Стоктон.



1822 - Чарльз Грем отримує перший патент на вставну щелепу.



1904 – перший концерт дав Лондонський симфонічний оркестр, визнаний згодом одним із найкращих у світі.



1908 – вперше в повітрі врятовано людину, у якої не розкрився парашут. Героїнями стають жінки: Доллі Шепард рятує життя Лоле Мей, зумівши приземлитися разом із нею однією парашуті. До питання про жіночу дружбу...



1934 – вперше на екрані з'явилося знамените каченя Дональд Дак у мультфільмі The Wise Little Hen (Розумна курочка). Він виник з голосу актора, що так смішно наслідував птахів, що Уолт Дісней звернув на нього увагу. Вперше Дональд виступив безіменно, в аматорському благодійному концерті, який вів Міккі Маус. Каченя вийшло на сцену з художнім читанням, але його освистали. Він розлютився, і звідси почав розвиватися його злісний, запальний, дратівливий характер. Популярності Дональда сприятиме те, що глядачі виявлять у ньому подібність із міністром внутрішніх справ США Гарольдом Айксом на прізвисько Старий Грубіян. Багато хто навіть сперечатиметься, хто кому наслідує – міністр Даку чи навпаки.



1961 – народився Майкл Джей Фокс, американський актор, який прославився трилогією «Назад у майбутнє».



1963 – народився Джонні Депп, голлівудський актор, він же Капітан Джек Горобець, Плакса та Суїні Тодд.



1981 – народилася Наталі Портман, ізраїльсько-американська актриса, яка з 13 років «рвала зал» у ролі подружки суворого Леона-кіллера, а до 30 років відхопила «Оскара» за роль шизофренічної прими-балерини з «Чорного лебедя».



1994 – президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про перенесення столиці з Алма-Ати до Акмоли (колишній Цілиноград).



1995 – у Сочі президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин підписали договір про поділ Чорноморського флоту.



2009 – українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

У Харкові...

9 червня 1805 «о п'ятій годині пополудні раптово стала жорстока, яка тільки може бути, буря з дощем. Ця буря перекинула кам'яних (!) лавок 12 з-поміж тих, що знаходяться на нижній частині міста поблизу річки Лопань ... »



1941 – на Харківському велозаводі виготовлено два перші дослідні зразки триколісного вантажного велосипеда. Він розрахований на вантаж вагою 60 кілограмів. Спереду між двома колесами на ресорах змонтовано кузов, заднє колесо – звичайне. Такі веломашини у Радянському Союзі ще не випускалися.

Іменини відзначають:

Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Федір.