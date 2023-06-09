Харківщина на ранок 9 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 червня.
Дві пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами, сталися Богодухівському районі Харківщини.
Загалом протягом доби з 8 червня по 9 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.
РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.
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