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09.06.2023  08:31   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 9 червня.

Дві пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами, сталися Богодухівському районі Харківщини.

Загалом протягом доби з 8 червня по 9 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 трапились внаслідок повітряних атак ворога;
  • 11 – для надання допомоги населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог завдав здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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