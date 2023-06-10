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10.06.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. 
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка,  Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.
 
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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