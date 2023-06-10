10.06.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.