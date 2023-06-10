10.06.2023 07:30 Рита Парфенова

10 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.





Ідея першого Міжнародного дня модерну у 2013 році прийшла з Угорщини. Він пройшов у Музеї прикладного мистецтва з ініціативи журналу Szecessziós Magazin. З того часу щорічний День Модерну відбувається за підтримки європейського руху Réseau Art Nouveau Network (Брюссель) та Art Nouveau European Route (Барселона). Датою його проведення обрано 10 червня, оскільки цього дня померли двоє видатних представників цього стилю: Антоніо Гауді та Еден Лехнер.



***



10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.



Історики кажуть, що першими цей прохолодний десерт спробували у Китаї, де ще 5000 років тому його готували для імператорської сім’ї з молока, фруктів, соку та льоду. У наш час холодне морозиво почали продавати у вафельних стаканчиках лише 1896 року, а раніше його їли з паперових тарілочок.

Прикмети дня

За народним календарем 10 червня – Микита Гусятник. Згідно з повір'ям, Микита оберігає гусенят від орлів, яструбів та інших хижаків.



Друга назва цього дня – Полудниці. Так звали особливих духів, зовні схожих на звичайних земних жінок. Статні, гарні, вони в спекотні дні літали кругами над полями і приваблювали селян. Вважалося, що вони хочуть змучити мужиків та позбавити їх чоловічої сили. В цей час потрібно було заплющити очі і сказати: «Господи, врятуй мене від спокуси». Однак і сердити цих духів не можна було, інакше вони розсердяться і висушать.

Також цього дня

1793 року в Парижі для широкої публіки відкрито перший зоопарк.



1911 – королева Нідерландів Вільгельміна відкриває в Амстердамі новий музей – Будинок Рембрандта. Будинок, в якому художник прожив двадцять років після одруження на Саскії і де він створив такі шедеври, як «Нічна варта», до початку XX століття занепав. Потрібно було чотири роки зусиль реставраторів, щоб відновити будову та влаштувати в ньому музей одного з найбільших у світовій історії живописців.



1935 – американський брокер Білл Вілсон здійснив свою найвигіднішу угоду – заснував товариство анонімних алкоголіків. Тепер у всьому світі мільйони людей приходять до цієї організації зі словами: «Привіт! Я – алкоголік», роблячи найкращу інвестицію у своє майбутнє.



1943 – угорський журналіст Ласло Біро отримав патент на кулькову ручку. Він працював на замовлення Британських ВПС, яким була потрібна ручка, здатна писати на великих висотах при низькому тиску.



1951 – народився Василь Шкляр, український письменник та політичний діяч, «батько українського бестселера».



1964 – народився Венсан Перес, французький актор («Індокитай», «Королева Марго»).



1965 – народилася Елізабет Херлі, британська топ-модель та актриса («Шахраї», «Остін Пауерс»).



1987 – народився Олександр Стоянов, український артист балету, прем'єр Національної опери України.



1996 – корпорація "Інтел" випустила процесор "Pentium II".

Іменини відзначають:

Василь, Дмитро, Олена, Захар, Ігнатій, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро.