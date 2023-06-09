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09.06.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові зіткнулися автомобіль та мотоцикл

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Шевченківському районі.

ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців 9 червня близько 13:00.
 
Водій мотоцикла “Bajaj Dominar 400” не дотримався безпечної дистанції та зіштовхнувся з автомобілем “Renault Master”. 30-річного постраждалого водія мотоцикла доставили до медичного закладу. 
 
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що у Харківській області ексгумували труп чоловіка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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