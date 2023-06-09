09.06.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні виявили водія із підробленими документами

Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію з ознаками підробки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Вчора вдень, на стаціонарному посту поліцейські зупинили мотоцикл Honda.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Перевіривши свідоцтво через наявні бази даних правоохоронці виявили, що за ним зареєстрований інший транспортний засіб.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.