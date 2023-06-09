09.06.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив концепцію «розумного міста» з айтівцями

Представники IT Cluster сьогодні, 9 червня, презентували Харківському міському голові Ігорю Терехову проєкт «Смарт сіті».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Очільник міста обговорив з айтівцями практики «розумного міста», які можуть бути втілені під час відбудови Харкова. Зокрема, йшлося про можливість дистанційного відкриття укриттів, створення віртуальних туристичних локацій та міського навігаційного додатку для смартфону, а також будівництво нового інноваційного університету.

«Моє завдання - зробити так, щоб у максимально стислий термін наше місто стало відкритим та прозорим. На це зараз спрямовані всі наші кроки, і смарт-управління у відбудові міста - наш перший пріоритет. І краще починати вже сьогодні. Новий університет міг би стати потужним іміджевим поштовхом для Харкова», - підкреслив Ігор Терехов.

Своєю чергою співзасновник компанії «Sigma Software Group» Валерій Красовський зазначив, що Харкову не вистачає сучасних вишів, і запропонував внести проєкт з його будівництва до Генерального плану розвитку міста.

«Було б круто збудувати в Харкові новий університет з кампусами та електронними навчальними системами. Це привабило б багатьох студентів», - зазначив Валерій Красовський.