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09.06.2023  18:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив концепцію «розумного міста» з айтівцями

Представники IT Cluster сьогодні, 9 червня, презентували Харківському міському голові Ігорю Терехову проєкт «Смарт сіті».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Очільник міста обговорив з айтівцями практики «розумного міста», які можуть бути втілені під час відбудови Харкова. Зокрема, йшлося про можливість дистанційного відкриття укриттів, створення віртуальних туристичних локацій та міського навігаційного додатку для смартфону, а також будівництво нового інноваційного університету.
 
«Моє завдання - зробити так, щоб у максимально стислий термін наше місто стало відкритим та прозорим. На це зараз спрямовані всі наші кроки, і смарт-управління у відбудові міста - наш перший пріоритет. І краще починати вже сьогодні. Новий університет міг би стати потужним іміджевим поштовхом для Харкова», - підкреслив Ігор Терехов.
 
Своєю чергою співзасновник компанії «Sigma Software Group» Валерій Красовський зазначив, що Харкову не вистачає сучасних вишів, і запропонував внести проєкт з його будівництва до Генерального плану розвитку міста.
 
«Було б круто збудувати в Харкові новий університет з кампусами та електронними навчальними системами. Це привабило б багатьох студентів», - зазначив Валерій Красовський.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції про розвиток міста.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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