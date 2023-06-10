10.06.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону

На об'єктах Індустріальної філії КП "Харківські теплові мережі" триває підготовка до опалювального сезону, передає РЕДПОСТ .

Наразі, на одній з котелень, яка обслуговує 57 будинків, виконується заміна колектору насосної групи та охолоджувача випару. Роботи проводяться без відключення обладнання. Котельня працює в штатному режимі. Також розпочато заміну теплових мереж. В планах 16 перекладок протяжністю у 18 кілометрів.

У 16 багатоквартирних будинках заплановано капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем. 7 вже відремонтовані.

В рамках проєкту "Підвищення енергоефективності" ведеться реконструкція 5 ЦТП, де буде повністю замінено труби, теплообмінне та насосне обладнання, встановлено систему диспетчеризації SCADA, що дозволить використовувати обладнання в більш економному режимі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники на проспекті Гагаріна переклали понад 220 метрів колектора.