Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 10 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,11-0,17 мкЗв/год:
Харківській області 0,10-0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 червня.
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Прислухайтеся до своєї інтуїції та до своїх снів – вони здатні дати чимало цінних порад. День вдалий для вкладень, але не підходить для покупок - почавши витрачати, сьогодні важко зупинитися.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.
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