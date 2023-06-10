10.06.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Назвалися медичними працівниками: на Харківщині обкрадали людей похилого віку

Слідчі Харківщини повідомили про підозру двом чоловікам, які під виглядом медичних працівників обкрадали пенсіонерів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

13 квітня в селищі Нова Водолага чоловіки прийшли до квартири 82-річної жінки та представились медичними працівниками, які надають допомогу особам похилого віку.

Один, під приводом діагностики, наклав на очі пенсіонерки пов'язку апарату для вимірювання внутрішньочерепного тиску. Інший тим часом нишпорив по кімнаті. Коли «медики» пішли, потерпіла виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих виробів.

Аналогічним способом 9 червня жертвою зловмисників стала 84-річна бабуся, мешканка селища Пісочин. У жінки викрали 10 тисяч гривень та ікони.

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, оперативники відділу поліції № 3 ХРУП № 1, за сприяння управління кримінального аналізу встановили, що до злочинів причетні двоє 35-річних мешканців Полтавської області, один з яких - неодноразово судимий, останній раз у березі 2020 року за майновий злочин.

Після скоєння злочину 9 червня зловмисників оперативно затримали на блокпосту у місті Валки.

Того ж дня їм повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів.