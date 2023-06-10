10.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Знепритомнів і впав на дорогу: у Харкові патрульні прийшли на допомогу чоловікові

Вдень, 9 червня, патрулюючи на вулиці Полтавський Шлях, поліцейські помітили на узбіччі громадянина, який раптово знепритомнів та впав на проїжджу частину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інспектори Костянтин Водоп'янов та Анатолій Каракозов одразу прийшли на допомогу постраждалому.

Патрульні викликали бригаду швидкої, паралельно приводячи чоловіка до тями. Виявивши у громадянина кровотечу на потиличній ділянці голови, поліцейські наклали пов'язку та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків, які ушпиталили його.

«Бажаємо чоловікові якнайшвидшого одужання та дякуємо патрульним за професійні і злагоджені дії»,- зазначається у повідомленні.