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12.06.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Забезпечив житлом та транспортом: колоборант на Харківщині проведе 5 років за ґратами

За даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На початку травня 2022 року 48-річний чоловік добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.
 
Крім того, у червні минулого року колаборант у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, поплічник загарбників примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.  
 
Після деокупації населеного пункту, у ході стабілізаційних заходів, колаборанта викрили правоохоронці.
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ. 
 
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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