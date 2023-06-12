12.06.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Забезпечив житлом та транспортом: колоборант на Харківщині проведе 5 років за ґратами

За даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На початку травня 2022 року 48-річний чоловік добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.

Крім того, у червні минулого року колаборант у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, поплічник загарбників примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.

Після деокупації населеного пункту, у ході стабілізаційних заходів, колаборанта викрили правоохоронці.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували мешканку Харківської області.