12.06.2023 11:40 Віталій Хінєвіч
Забезпечив житлом та транспортом: колоборант на Харківщині проведе 5 років за ґратами
За даними слідства, мешканець села Плоске Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з представниками зс рф.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
На початку травня 2022 року 48-річний чоловік добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.
Крім того, у червні минулого року колаборант у супроводі озброєних стрілецькою вогнепальною зброєю військовослужбовців зс рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, поплічник загарбників примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.
Після деокупації населеного пункту, у ході стабілізаційних заходів, колаборанта викрили правоохоронці.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
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