12.06.2023 10:45 Віталій Хінєвіч

Поранені люди та зруйновані будинки: правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Куп'янський та Богодухівський райони з різних видів озброєння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селі Циркуни внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень близько 10 житлових будинків, господарчі споруди. Також ворожі снаряди зруйнували житлові будинки у місті Вовчанськ, селищі Хорошеве та селі Липці.

Вранці, 12 липня росіяни обстріляли село Вільхуватка та селище Шевченкове Куп'янського району. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Поранені 33-річний і 40-річний чоловіки.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.