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12.06.2023  10:45   Віталій Хінєвіч

Поранені люди та зруйновані будинки: правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Куп'янський та Богодухівський райони з різних видів озброєння.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У селі Циркуни внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень близько 10 житлових будинків, господарчі споруди. Також ворожі снаряди зруйнували житлові будинки у місті Вовчанськ, селищі Хорошеве та селі Липці. 
 
Вранці, 12 липня росіяни обстріляли село Вільхуватка та селище Шевченкове Куп'янського району. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Поранені 33-річний і 40-річний чоловіки. 
 
Харківська область
 
На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Вони провели огляд та задокументували наслідки злочинів окупантів.
 
Харківська область
 
Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі на півночі від Харкова гасили пожежу на відкритій території.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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