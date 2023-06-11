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11.06.2023  17:59   Рита Парфенова

У селі на півночі від Харкова гасили пожежу на відкритій території (фото)

Пожежно-рятувальний підрозділ здійснив виїзд за сигналом "Тривога".

пожежа в циркунах_

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області, пожежу на відкритій місцевості гасили 10 червня у селі Циркуни.

«Рятувальниками 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області було здійснено виїзд на гасіння сухої рослинності в с. Циркуни», 2 йдеться у повідомленні.

пожежа в циркунах_

Оперативні дії вогнеборців не дали пожежі розповсюдитися далі, й загорання було ліквідовано в тих масштабах, яких вони набули на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів

Раніше РЕДПОСТ писав, що удень 11 червня окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району касетними боєприпасами.
 
пожежа в циркунах_
Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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