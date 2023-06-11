11.06.2023 18:50 Рита Парфенова

Окупанти нанесли авіаудари по селам Харківської області

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Колонтаїв у Краснокутській громаді та в районі Берестового Куп'янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 12 населених пунктів, а саме: Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне.



На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 7 населених пунктів: Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що удень 11 червня окупанти обстріляли село Циркуни Харківського району касетними боєприпасами.