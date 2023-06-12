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12.06.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулися кіберспортивні змагання

У відбіркових етапах взяло участь понад 100 учасників. Вони змагалися в інтерактивному футболі та єдиноборствах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Фінальні змагання Харківської кіберспорт ліги відбулися 10 червня в одному з ігрових барів міста.
 
Найкращим гравцем у «FIFA 23» став Максим Гарус, друге місце посів Давид Ганцев, третє - Іван Воскобійник. Перемогу в турнірі з «UFC4» здобув Станіслав Абдуллаєв, Богдан Іванюк отримав срібну нагороду, а Руслан Дмитрієв - бронзову.
 
Переможцям вручили медалі, дипломи та цінні подарунки від партнерів змагань. Церемонію нагородження провів директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко.
 
Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання на Кубок мера зі спортивних танців (фото).
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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