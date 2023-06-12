12.06.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулися кіберспортивні змагання

У відбіркових етапах взяло участь понад 100 учасників. Вони змагалися в інтерактивному футболі та єдиноборствах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фінальні змагання Харківської кіберспорт ліги відбулися 10 червня в одному з ігрових барів міста.

Найкращим гравцем у «FIFA 23» став Максим Гарус, друге місце посів Давид Ганцев, третє - Іван Воскобійник. Перемогу в турнірі з «UFC4» здобув Станіслав Абдуллаєв, Богдан Іванюк отримав срібну нагороду, а Руслан Дмитрієв - бронзову.

Переможцям вручили медалі, дипломи та цінні подарунки від партнерів змагань. Церемонію нагородження провів директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли змагання на Кубок мера зі спортивних танців (фото).