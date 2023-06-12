12.06.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Гучно святкували: харків'янин погрожував гранатою сусідам

Поліцейські встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв у власному домоволодінні 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Залагодити конфліктну ситуацію зловмисник вирішив радикальним способом. Він узяв корпус ручної гранати Ф-1,запал до неї та вирушив до сусідів.

Вже на місці він почав скручувати елементи гранати та погрожувати її підірвати. У цей момент сусідам вдалося вихопити корпус гранати та не дати можливості привести її у бойовий стан. Оперативно прибувши на місце виклику, поліцейські затримали порушника.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.