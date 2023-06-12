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12.06.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця в тестовому режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ .

 
Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.
 
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.
 
Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:
 
  • №81 Київ – Ужгород;
  • №41 Дніпро – Трускавець;
  • №75 Київ – Кривий Ріг;
  • №15 Харків – Ясіня.
Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.
 
“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
 
Крім цього зазначається, що Укрзалізниця розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укразлізниця змінила графік руху поїздів між Харківською та Донецькою областю.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, купе
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