12.06.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця в тестовому режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе

Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ .

Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок. Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть відповідно марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.

Під час пілотного періоду жіночі купе будуть доступні на 4 рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Жіночі купе у цих поїздах вже у продажу на поїздки від 30 червня.

“Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проєкту на більшу кількість нічних рейсів. Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще декілька рішень”, – зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Крім цього зазначається, що Укрзалізниця розглядає тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.