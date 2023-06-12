Загибель курсантів ДСНС на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України повідомили про підозру за статтею «Вбивство двох осіб, вчинене через необережність».
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загинули курсанти ДСНС, один поранений.
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Буде незайвим запам'ятати або записати всі ідеї, які спадуть вам на думку протягом дня – вони можуть виявитися досить цінними та корисними.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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