12.06.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Загибель курсантів ДСНС на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

Начальнику кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України повідомили про підозру за статтею «Вбивство двох осіб, вчинене через необережність».

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

«Саме його двоє курсантів підірвалися через детонацію боєприпасу в навчальних приміщеннях та загинули. Під час розслідування цієї справи ми вже допитали 68 свідків та шістьох потерпілих.

Призначили дванадцять експертиз. Експерти, криміналісти, слідчі, вибухотехніки неодноразово виїжджали до навчального центру, щоби провести огляди та встановити всі обставини цієї трагедії.

Слідчі встановили, що підозрюваний викладач доставив фугасний снаряд 152 калібру на територію, де проходили навчання курсанти, залишив на зберігання в одному з приміщень.

Далі, порушивши всі посадові інструкції, начальник кафедри дав вказівку курсантам розібрати цей боєприпас щоб зробити з нього макет.

Продовжуємо неупереджене розслідування справи. Найщиріші співчуття родинам загиблих»,- повідомив Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині загинули курсанти ДСНС, один поранений.