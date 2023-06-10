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10.06.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

Укразлізниця змінила графік руху поїздів між Харківською та Донецькою областю

Для покращення перевезення пасажирів з 10 червня 2023 внесено наступні зміни у розкладі руху поїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укразлізницю.
 
№ 6812/6822 Краматорськ – Лозова – Харків Пас. відправленням зі станції Краматорськ о 07:25, станція Лозова 10:17-10:19 (замість 10:32-10:34) та прибуття на станцію Харків Пас. о 12:30 (замість 13:00).
 
№ 6823/6813 Харків Пас. – Лозова – Краматорськ  відправленням зі станції Харків Пас. о 14:09 (замість 13:40), станція Лозова 16:23-16:25 (замість 16:00-16:03) та прибуття на станцію Краматорськ  о 19:16 (замість 19:19). 
 
Поїзд № 6812/6813 Краматорськ – Лозова/Лозова – Краматорськ курсуватиме щоденно.
 
Поїзд № 6822/6823 Лозова – Харків Пас./Харків Пас. – Лозова – щоденно крім понеділка.
 
Зупинки будуть виконуватись на наступних станціях: Мерефа, Лихачове, Краснопавлівка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська, Слов’янськ, Шпичкине.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтні роботи змінять маршрут руху харківських трамваїв та тролейбусів.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  харків, поїзд
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