10.06.2023 18:15 Віталій Хінєвіч
Укразлізниця змінила графік руху поїздів між Харківською та Донецькою областю
Для покращення перевезення пасажирів з 10 червня 2023 внесено наступні зміни у розкладі руху поїздів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укразлізницю.
№ 6812/6822 Краматорськ – Лозова – Харків Пас. відправленням зі станції Краматорськ о 07:25, станція Лозова 10:17-10:19 (замість 10:32-10:34) та прибуття на станцію Харків Пас. о 12:30 (замість 13:00).
№ 6823/6813 Харків Пас. – Лозова – Краматорськ відправленням зі станції Харків Пас. о 14:09 (замість 13:40), станція Лозова 16:23-16:25 (замість 16:00-16:03) та прибуття на станцію Краматорськ о 19:16 (замість 19:19).
Поїзд № 6812/6813 Краматорськ – Лозова/Лозова – Краматорськ курсуватиме щоденно.
Поїзд № 6822/6823 Лозова – Харків Пас./Харків Пас. – Лозова – щоденно крім понеділка.
Зупинки будуть виконуватись на наступних станціях: Мерефа, Лихачове, Краснопавлівка, Лозова, Близнюки, Дубове, Гаврилiвка, Язикове, Барвiнкове, Гусарiвка, Бантишеве, Шидловська, Слов’янськ, Шпичкине.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости