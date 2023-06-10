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10.06.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через ворожий обстріл загинув рятувальник

Під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області  Михайлу Піскуну було 29 років.
 
«Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.
 
Багатотисячна родина  рятувальників  висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька. 
 
Завжди готовий ризикувати власним життям, щоб врятувати інших - таким залишиться у пам'яті колег Михайло. Розділяємо біль втрати і глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима»,- йдеться у повідомленні.
 
Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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