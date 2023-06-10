10.06.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області через ворожий обстріл загинув рятувальник

Під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

«Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні.

Багатотисячна родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька.

Завжди готовий ризикувати власним життям, щоб врятувати інших - таким залишиться у пам'яті колег Михайло. Розділяємо біль втрати і глибоко сумуємо з приводу несправедливої загибелі нашого побратима»,- йдеться у повідомленні.