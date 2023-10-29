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29.10.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав харківських дорожників та автомобілістів з професійним святом

 
"Росіяни суттєво пошкодили нашу транспорту інфраструктуру. 
 
Обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі і майже половина всіх доріг Харкова. 
 
Але, незважаючи на величезні втрати та збитки, навіть за найгірших часів протягом останніх півтора року рух у місті не зупинявся ні на мить — громадський транспорт курсував, а розбиті дороги ремонтувалися. 
 
І я переконаний, що поступово ми відновимо усе зруйноване ворогом. 
 
Зі святом, наші незламні дорожники та автомобілісти!",- Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь в урочистостях до ювілею з дня заснування пожежної охорони Харківщини.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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