29.10.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав харківських дорожників та автомобілістів з професійним святом

"Росіяни суттєво пошкодили нашу транспорту інфраструктуру.

Обстрілами було знищено 70% комунальних автобусів, 50% трамваїв і понад 25% тролейбусів, пошкоджено 35 кілометрів контактної мережі і майже половина всіх доріг Харкова.

Але, незважаючи на величезні втрати та збитки, навіть за найгірших часів протягом останніх півтора року рух у місті не зупинявся ні на мить — громадський транспорт курсував, а розбиті дороги ремонтувалися.

І я переконаний, що поступово ми відновимо усе зруйноване ворогом.

Зі святом, наші незламні дорожники та автомобілісти!",- Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь в урочистостях до ювілею з дня заснування пожежної охорони Харківщини.