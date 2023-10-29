29.10.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Поліцейські з Куп’янщини отримали відзнаки за відвагу у надзвичайній ситуації

Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС України Володимир Демчук вручив відомчі відзнаки чотирьом поліцейським відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, передає РЕДПОСТ .

За плідну співпрацю з Державною службою з надзвичайних ситуацій України під час проведення аварійно–рятувальних та пошукових робіт на місці ракетного удару по інфраструктурнім об’єктам у селі Гроза Харківської області.

За проявлену відвагу у надзвичайній ситуації, якісне виконання поставлених завдань нагороджені нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» заступник начальника відділу поліцейської діяльності Ігор Реуцький, інспектор сектору реагування патрульної поліції Ігор Асафат, начальник відділення № 3 слідчого відділу Куп'янського РВП Юлія Бражко, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олександр Гришин.

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Під час нагородження Володимир Демчук подякував поліцейським за оперативність, саможертовність й професіоналізм, які вони проявили трагічного 5 жовтня та продовжують проявляти щодня, стоячи на варті безпеки громадян.

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