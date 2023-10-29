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29.10.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Поліцейські з Куп’янщини отримали відзнаки за відвагу у надзвичайній ситуації

Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС України Володимир Демчук вручив відомчі відзнаки чотирьом поліцейським відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
За плідну співпрацю з Державною службою з надзвичайних ситуацій України під час проведення аварійно–рятувальних та пошукових робіт на місці ракетного удару по інфраструктурнім об’єктам у селі Гроза Харківської області.
 
За проявлену відвагу у надзвичайній ситуації, якісне виконання поставлених завдань нагороджені нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації»  заступник начальника відділу поліцейської діяльності Ігор Реуцький,  інспектор сектору реагування патрульної поліції Ігор Асафат, начальник відділення № 3 слідчого відділу Куп'янського РВП Юлія Бражко, поліцейський сектору реагування патрульної поліції Олександр Гришин.
 
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Під час нагородження Володимир Демчук подякував поліцейським за оперативність, саможертовність й професіоналізм, які вони проявили трагічного 5 жовтня та продовжують проявляти щодня, стоячи на варті безпеки громадян.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили найкращих автомобілістів та дорожників (фото).
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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