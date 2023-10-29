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29.10.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік вкрав банківську картку та розрахувався нею в магазині

913 викликів отримали поліцейські Харківщини упродовж минулої доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники ХРУП № 3 викрили 23-річного чоловіка у скоєнні майнового злочину. Зловмисник викрав банківську картку та розплатився нею за товари в продуктовому магазині, чим спричинив матеріальну шкоду заявнику. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
 
Також минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, у яких травми отримали 12 громадян.
 
У Харкові по вулиці Ньютона водій “Renault Laguna” на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку 1981 року народження. Постраждалу у тяжкому стані доставили до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження.  
 
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В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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