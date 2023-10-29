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29.10.2023  16:57   

У Харкові майстри з автоспорту влаштували майстер-клас (фото)

У Харкові з нагоди святкування Дня автомобіліста України ветерани мастри міжнародного класу з автомобільного спорту провели майстер-класи з водіння для всіх охочих.


Фото: РЕДПОСТ
Харківський міський спортивно-технічний клуб «Форум» провів майстер-клас ветеранів мастерів спорту міжнародного класу з автомобільного спорту, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Також ветерани автомобільного спорту привітали харків'ян з Днем автомобіліста України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили найкращих автомобілістів та дорожників (фото).

 

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Тэги:  харків, майстер-клас, день автомобіліста
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