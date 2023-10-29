У Харкові майстри з автоспорту влаштували майстер-клас (фото)

У Харкові з нагоди святкування Дня автомобіліста України ветерани мастри міжнародного класу з автомобільного спорту провели майстер-класи з водіння для всіх охочих.
День обіцяє бути вдалим для трудових звершень та примноження багатств, тож не пропустіть свій шанс. Це добрий день для активних, енергійних вчинків.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства щорічно відзначається в останню неділю жовтня.
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