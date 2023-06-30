30.06.2023 13:33 Рита Парфенова

Опалювальний сезон у Харкові: комунальники замінять майже п’ять кілометрів тепломагістралей

П'ять кілометрів тепломагістралей будуть замінені фахівцями КП «Харківські теплові мережі» в Шевченківському районі Харкова перед опалювальним сезоном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Начальник районної філії ХТМ Володимир Комарницький розповів, що 32% тепломереж пройшли гідровипробування і понад 89 км - готові до експлуатації. Зараз продовжується заміна найбільш проблемних ділянок магістральних та внутрішньоквартальних мереж, збудованих у 1960-70-х роках.



За його словами, на сьогоднішній день вже завершені профілактичні роботи на 9 з 12 локальних котелень, а також на 10 центральних теплових пунктах. Зараз фахівці ХТМ проводять профілактичні роботи на головній котельні району Павлове Поле, яка обслуговує 340 житлових будинків, 15 шкіл, дев'ять дитячих садків та вісім лікувальних закладів.



Ще до початку повномасштабного вторгнення там був проведений капітальний ремонт котлів та встановлені два сучасні насоси з частотним регулюванням, а вже під час війни були замінені 82 одиниці запірної арматури та змонтовані нові теплообмінники. За словами Володимира Комарницького, така модернізація врятувала котельню під час блекаутів минулого опалювального сезону.