30.06.2023 13:35 Віталій Хінєвіч
«Харків має чіткий план з відбудови зруйнованої інфраструктури», - Ігор Терехов
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив на конференції з демократичного врядування, яка проходить сьогодні у Києві.
Участь у заході беруть представники органів влади з усієї України, Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, міжнародних організацій і бізнес-спільноти.
Очільник Харкова виступив на панельній дискускусії, присвяченій темі стійкості самоврядування під час війни. За словами міського голови, у пріоритеті - відновлення житла, розвиток освіти, індустрії та IT.
«З початку війни Харків стоїть на захисті цінностей, інтересів і свободи України. І хоча попереду ще багато роботи, ми визначили пріоритети і маємо чіткий план дій. Ми не збираємося чекати завершення війни і поступово відбудовуємо наше місто вже зараз», - зазначив Ігор Терехов.
Також міський голова висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському та мерам інших міст України за підтримку і допомогу Харкову в найважчі часи війни.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости