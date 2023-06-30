30.06.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

«Харків має чіткий план з відбудови зруйнованої інфраструктури», - Ігор Терехов

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив на конференції з демократичного врядування, яка проходить сьогодні у Києві.

Участь у заході беруть представники органів влади з усієї України, Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, міжнародних організацій і бізнес-спільноти.

Очільник Харкова виступив на панельній дискускусії, присвяченій темі стійкості самоврядування під час війни. За словами міського голови, у пріоритеті - відновлення житла, розвиток освіти, індустрії та IT.

«З початку війни Харків стоїть на захисті цінностей, інтересів і свободи України. І хоча попереду ще багато роботи, ми визначили пріоритети і маємо чіткий план дій. Ми не збираємося чекати завершення війни і поступово відбудовуємо наше місто вже зараз», - зазначив Ігор Терехов.

Також міський голова висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському та мерам інших міст України за підтримку і допомогу Харкову в найважчі часи війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Любомир Мисів прокоментував перше Харкова у рейтингу міст України.