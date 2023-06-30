30.06.2023 13:59 Рита Парфенова

На ремонті будинку у Салтівському районі Харкова підприємець привласнив майже мільйон гривень

Судитимуть директора підприємства, який наніс державі шкоду майже у 950 тис. грн.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у квітні 2019 року між комунальним підприємством та приватним підприємством було укладено договір підряду щодо проведення поточного ремонту багатоквартирного житлового будинку, розташованого в Салтівському районі Харкова.



Директор підприємства-підрядника, достовірно знаючи, що виконані роботи не відповідають проектно-кошторисній документації, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, завищивши обсяг і вартість робіт. У подальшому на підставі поданих обвинуваченим актів виконаних робіт на рахунок підприємства-підрядника було надлишково перераховано майже 950 тис. грн, чим завдано шкоду державі в особі комунального підприємства.



Стосовно директора приватного підприємства Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактами внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 366, ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України).



Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що голову селищної ради під Харковом підозрюють у привласненні бюджетних грошей.







