    
Главная Новини Харкова Суспільство Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні
30.06.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.
 
До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.
 
У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.
 
Вартість доставки з України в Німеччину:
 
  • посилки до 1 кг – 250 грн
  • посилки до 2 кг - 400 грн
  • посилки до 10 кг – 600 грн
  • посилки до 30 кг – 1200 грн

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії.

Источник:   Нова Пошта
 Тэги:  нова пошта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Суспільство Нова пошта знизила вартість доставки у США 26.06 Суспільство Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії 17.06 Суспільство Нова пошта відкрила ще одне відділення в Чехії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 