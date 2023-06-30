30.06.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.

Вартість доставки з України в Німеччину:

посилки до 1 кг – 250 грн

посилки до 2 кг - 400 грн

посилки до 10 кг – 600 грн

посилки до 30 кг – 1200 грн

Раніше РЕДПОСТ писав, що Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії.