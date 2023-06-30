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30.06.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 29 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,3 га території, з них 2860 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 6 км ліній електропередач.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Роботи проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 162 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
 
До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2854 га території, 277 км автомобільних доріг, 2039 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 65 тис. 109 ВНП.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, міни
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