30.06.2023 08:14 Рита Парфенова

На Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету

Протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.

Про вибухонебезпечне становище на деокупованих територіях Харкывськоъ області розповіли в прес-службі ДСНС, повідомляє РЕДПОСТ

29 червня у с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. На щастя він не постраждав.

Проте о 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. Хлопчик знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух, уточнили в пресс-службе ХОВА. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 28 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 93 вибухових предмети.