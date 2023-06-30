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30.06.2023  08:14   Рита Парфенова

На Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету

Протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.

обережно міни
 
Про вибухонебезпечне становище на деокупованих територіях Харкывськоъ області розповіли в прес-службі ДСНС, повідомляє РЕДПОСТ.
 
29 червня у с. Чернещина Борівської громади Ізюмського району тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. На щастя він не постраждав.
 
Проте о 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. Хлопчик знайшов на власному подвір'ї вибуховий пристрій (ймовірно гранату), взяв його до рук після чого відбувся вибух, уточнили в пресс-службе ХОВА. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 28 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 93 вибухових предмети.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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