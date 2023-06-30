На Харківщині підлітку відірвало пальці вибухом невідомого предмету

Протягом минулої доби на вибухонебезпечних предметах підірвалися дві людини.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 28 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 93 вибухових предмети.
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Пам'ятайте: сьогодні будь-яка дія може мати несподівані і дуже далекосяжні наслідки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
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