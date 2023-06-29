29.06.2023 11:12 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 28 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 93 вибухових предмети.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 28 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,7 га території, з них 3640 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 4,5 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 93 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2850 га території, 277 км автомобільних доріг, 2033 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 947 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що три людини загинули, одна отримала поранення внаслідок обстрілів військовими рф населених пунктів Харківської області.