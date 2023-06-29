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29.06.2023  10:46   Рита Парфенова

Кадрові рішення та фінансування - Ігор Терехов розповів про стан укриттів у Харкові

Про стан укриттів Харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», повідомляє РЕДПОСТ.


РЕДПОСТ

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про хід й результати перевірки укриттів у місті.

«У нас були перевірки, перевіряли всі укриття, всі підвальні приміщення, яки повинні бути облаштовані для того, щоб захистити людей. Я хочу сказати, що були дуже ретельні перевірки разом з ДСНС, Національною поліцією. За підсумками цих перевірок я прийняв відповідне кадрове рішення. Був звільнений керівник, який відповідав за облаштування укриттів, підвальних приміщень. Крім цього хочу сказати, що була винесена догана керівнику відповідного департамента», – розповів мер міста.

За словами Ігоря Терезова, зараз усі глави адміністрацій міста Харкова, районних адміністрацій, відповідних служб працюють щодо приведення підвальних приміщень й укриттів відповідно нормам, які потрібні бути для того, щоб люди могли беспечно перебувати під час обстрілів в підвальних приміщеннях.

Мер зазначив, що для облаштування підвальних приміщеннь під укриття виділені кошти.

Також продовжується робота по облаштуванню укриттів у школах.

«Ми хочемо, щоб з 1 вересня наши діти пішли у школи у комбінованому навчанні, щоб вони навчались у школах, тому ми влаштовуємо такі приміщення, щоб у них було беспечно нашим дітям навчатися», – розповів Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за неналежний стан сховищ Харківський міський голова Ігор Терехов звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.

Тэги:  укриття, ігор терехов, харків
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