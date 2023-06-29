29.06.2023 09:54 Рита Парфенова

Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 29 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 484 осіб. Одужало 314 724 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 357 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 5 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, по одному - в Богодухівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 червня.