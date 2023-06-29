Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 29 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 5 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 14 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 484 осіб. Одужало 314 724 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 357 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 9 осіб (із них 5 - мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано в Ізюмському, по одному - в Богодухівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 28 червня.
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