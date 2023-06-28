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28.06.2023  10:15   Рита Парфенова

Хворих на коронавірус виявили в усіх районах Харківської області

За минулу добу офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 470 осіб. Одужало 314 712 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 356 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померлих немає.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). Два позитивних результати зареєстровано Богодухівському, по одному – в Ізюмському, Красноградському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 червня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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