Коронавірус у Харкові: дані про нові випадки на 27 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 22 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 449 осіб. Одужало 314 683 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 364 особи.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 17 осіб (із них 8 - мешканці міста Харкова). По два позитивних результати зареєстровано Богодухівсьому та Красноградському, один – в Ізюмському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 червня.
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