27.06.2023 12:31 Рита Парфенова

У Харкові комунальники ліквідували понад 80 аварій

Фахівці водоканалу провели ремонтно-відновлювальні роботи на водоводах міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», за минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 84 аварійні ситуації на водоводах. Також було упорядковано 82 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 30 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники усунули 12 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів. Зокрема, великий обсяг робіт було виконано у Шевченківському районі, де ремонтники ліквідували три аварії.

«Комплекс відновлювальних заходів було проведено на водоводі діаметром 700 мм на вулицях Космонавтів та Старицького. Цей трубопровід забезпечує водою багатьох жителів Олексіївки, а тому заздалегідь детально спланували роботи та впоралися із завданням у стислий термін. Паралельно усунули аварію на введенні в будинок на вулиці Ахсарова, після чого розпочали підготовку до перекладки ділянки трубопроводу», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Для економії часу ремонтних бригад мешканців просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня ремонтні бригади ліквідували складну аварію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм у Слобідському районі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.