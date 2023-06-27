Прикордонники Харківщини виявляють наркотики (фото)

Так, під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі «прикординники» виявили двох любителів «травички» 1979 та 1994 років народження. Вони намагалися перемістити речовини, схожі на наркотичні, приховавши їх серед особистих речей.

Так, під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі «прикординники» виявили двох любителів «травички» 1979 та 1994 років народження. Вони намагалися перемістити речовини, схожі на наркотичні, приховавши їх серед особистих речей.

Також ще на одному із контрольних постів під час проведення контрольно-перевірочних заходів у громадянина України 1980 року народження в кишенях виявлено кристалічну речовину наркотичного походження вагою, приблизно 30 грамів.

Наразі для прийняття подальшого правового рішення виявлені речовини разом із власниками передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.