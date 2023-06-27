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27.06.2023  12:54   Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини виявляють наркотики (фото)

Трьох любителів «зілля» виявили на Харківщині прикордонники в складі Сил оборони.

Прикордонники Харківщини виявляють наркотики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ, днями службові собаки виявили на контрольних постах людей з наркотиками.
 
Так, під час проведення контрольно-перевірочних заходів чотирилапі «прикординники» виявили двох любителів «травички» 1979 та 1994 років народження. Вони намагалися перемістити речовини, схожі на наркотичні, приховавши їх серед особистих речей.
 
Прикордонники Харківщини виявляють наркотики
 
Також ще на одному із контрольних постів під час проведення контрольно-перевірочних заходів у громадянина України 1980 року народження в кишенях виявлено кристалічну речовину наркотичного походження вагою, приблизно 30 грамів.
 
Наразі для прийняття подальшого правового рішення виявлені речовини разом із власниками передані співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили і припинили злочинну діяльність групи осіб, яка налагодила бізнес з продажу наркотиків і психотропів.

Прикордонники Харківщини виявляють наркотики

 

Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  наркотики, харків
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