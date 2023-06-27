27.06.2023 13:31 Рита Парфенова

Статус заявки на «єВідновлення» можна перевірити у чат-боті «Харків - твій дім»

За допомогою веб-сервісу «Харків – твій дім» мешканці Харкова можуть здійснити перевірку поточного стану розгляду своєї заяви на отримання послуги «єВідновлення».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, у чат-боті можна буде відстежити статус розгляду заявки для отримання компенсації на відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна, отримати відповіді на часті запитання при отриманні послуги «єВідновлення» та ознайомитися з порядком її отримання у Харкові. Для цього необхідно перейти за посиланням і обрати в меню пункт «Перевірити стан заяви «єВідновлення».

Над новим функціоналом чат-боту працюють виконавчі органи Харківської міської ради у співпраці з IT-компанією «Sigma Software», яка на волонтерських засадах розробила та допомагає розвивати чат-бот «Харків - твій дім».

Нагадаємо, що 10 травня стартувала програма «єВідновлення», у межах якої українці можуть отримати кошти на ремонт пошкоджених домівок. Програма передбачає грошову допомогу від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума - 200 тис. грн. Одним із етапів отримання компенсації є «Огляд майна і встановлення суми допомоги комісією місцевої ради» на якому встановлюється розмір збитків та розраховується сума виплат комісією, створеною міською радою. Повідомити про пошкоджене майно можна в застосунку «Дія». Отримані кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми «єВідновлення». Дізнатися більше про програму можна за посиланням: https://erecovery.diia.gov.ua.



Чат-бот «Харків - твій дім» був запущений у червні 2022 року. За весь час функціонування боту було надіслано близько 480 тис. запитів від харків’ян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що будівлі, які були значно пошкоджені під час обстрілів Харкова, мають пройти кілька етапів експертних перевірок для отримання державних коштів на відновлення.