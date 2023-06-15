15.06.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Зруйновані обстрілами будівлі в Харкові проходять кілька етапів експертиз

Будівлі, які були значно пошкоджені під час обстрілів Харкова, мають пройти кілька етапів експертних перевірок для отримання державних коштів на відновлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Про це сьогодні, 15 червня, в ефірі радіо «Накипіло» повідомив перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач.

За його словами, в місті значно пошкоджені близько 500 будинків, 50-60 з яких підлягають знесенню, а решта має пройти комплексні експертизи. Спочатку їх перевіряють інженери КП «Жилкомсервіс», а потім вчені, які досліджують зразки бетону, цегли, арматури тощо.

«Інструментальні експертизи проходять за графіком виділення державних коштів на реконструкцію, адже якщо ми зробимо експертизу і півроку нічого не робитимемо, то вона втратить актуальність. Якщо фінансування прийде у 2024 році, то експертиза у 2023 році буде марнотратною. Іноді дешевше звести нову сучасну будівлю, ніж відновлювати стару», - пояснив перший заступник директора департаменту.

Крім того, Олексій Богач повідомив, що зараз міська влада співпрацює з Державним агентством відновлення щодо 60 об'єктів, 20 з яких, у тому числі освітні та медичні установи, знаходяться на Північній Салтівці.