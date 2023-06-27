27.06.2023 11:21 Рита Парфенова

Слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів окупантів

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Поліцію Харківської області.

Під ударами артилерії та мінометів опинился 25 населених пунктів, зокрема, Куп'янськ, Дворічна, Уди, Одноробівка, Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Плетенівка, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Масютівка, Кислівка та інші.



Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів й зафіксували 4 факти пошкодження будинків та інших споруд. Постраждалих немає.



Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1160 повідомлень про правопорушення та події.