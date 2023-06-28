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28.06.2023  10:59   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.

сапер дснс

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 27 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,2 га території, з них 2080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,5 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки ДСНС обстежили близько 2845 га території, 277 км автомобільних доріг, 2028 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 190 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 64 тис. 854 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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