Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 27 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,2 га території, з них 2080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,5 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.
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