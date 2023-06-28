Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

28.06.2023 10:59 Рита Парфенова

Протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 27 червня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 6,2 га території, з них 2080 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 8,5 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 71 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 169 саперів та 66 одиниць техніки.