Сапери працюватимуть у двох громадах Харківщини

Уранці 28 червня сапери проведуть розмінування в Чугуївському та Ізюмському районах
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
З 11.00 до 11.30 сапери проведуть контрольований підрив боєприпасу в селі Гракове Чкаловської громади. Також піротехніки працюють у самому смт Чкаловське.
З 11.10 до 11.30 планується підрив біля села Червоний Лиман Барвінківської громади.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.
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Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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