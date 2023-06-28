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28.06.2023  11:09   

Сапери працюватимуть у двох громадах Харківщини

Уранці 28 червня сапери проведуть розмінування в Чугуївському та Ізюмському районах

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

З 11.00 до 11.30 сапери проведуть контрольований підрив боєприпасу в селі Гракове Чкаловської громади. Також піротехніки працюють у самому смт Чкаловське.

З 11.10 до 11.30 планується підрив біля села Червоний Лиман Барвінківської громади.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 червня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 71 вибуховий предмет.

 

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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