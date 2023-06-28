28.06.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківський університет увійшов до міжнародного академічного рейтингу QS World University Rankings 2024

27 червня 2023 року було оприлюднено результати міжнародного академічного рейтингу QS World University Rankings 2024, складеного британською консалтинговою компанією Quacquarelli Symonds.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

За результатами рейтингу Каразінський університет посів позицію 691–700 у глобальному масштабі. Крім того, університет зберігає першість серед українських ЗВО за співвідношенням викладачів та студентів, а також за кількістю іноземних викладачів.

У національному масштабі вперше за багато років лідером став Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який посів сходинку 681–690 та випереджає Каразінський університет на кілька сходинок. Проте за результатами більшості випусків рейтингу останнього десятиріччя саме Каразінський університет залишається найкращим українським ЗВО.

«Нам вдалося зберегти передові позиції в найскладніших умовах. До того ж уже через два тижні від початку повномасштабної війни Каразінський відновив роботу.

Так склалося, що географічно ми поруч із країною-агресором, тож тривалий час університет у прифронтовій зоні. росіяни мріяли про знищення українського народу, проте їм не вдалося знищити нашу освіту, а отже — не вдалося знищити наше майбутнє.

Місце університету в QS — це наша спільна перемога. Ми живемо й розвиваємося — поранені, але незламні. Каразінський продовжує працювати попри будь-які умови: під обстрілами, з укриття, без світла. Це справді титанічні зусилля. Тож цей здобуток належить усій нашій спільноті: кожному викладачу, студенту, науковцю й працівнику. З новими силами ми набираємо оберти!»,- йдеться у повідомленні.

Загалом до QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських закладів вищої освіти. У глобальному масштабі позиції українських університетів порівняно з минулим роком знизилися у зв’язку зі зміною методології рейтингу.

Зокрема, раніше заклади вищої освіти оцінювалися за шістьма наступними показниками:

репутація в академічному середовищі;

цитованість наукових публікацій представників університету;

співвідношення кількості викладачів і студентів;

ставлення роботодавців до випускників;

відносна чисельність іноземних викладачів;

відносна кількість іноземних студентів.

У поточному році вперше за тривалий період відбувся перегляд відсоткової ваги цих показників. Зокрема, відсоткова вага співвідношення викладачів та студентів знизилася з 20% до 10%. Крім того, до методології рейтингу обрано три нові індикатори:

результати працевлаштування;

міжнародна дослідницька мережа;

сталий розвиток.

Зокрема, за індикатором «сталий розвиток» Каразінський університет посідає 9-те місце серед українських ЗВО. Проте варто відзначити, що з початку 2023 року проводять широкий комплекс заходів відповідного напряму. Так, йдеться про прийняття низки університетських політик сталого розвитку.