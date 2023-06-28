28.06.2023 11:44 Рита Парфенова

Фестиваль KharkivMusicFest-2023 у Харкові відзначився гучними прем’єрами

Тисячі харків'ян відвідали десятки концертів класичної музики та арттерапевтичні івенти в рамках цьогорічного фестивалю KharkivMusicFest.

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, відмінною рисою програми фестивалю цього року є те, що у програмі фестивалю – переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чиї твори були виконані.

Місія фестивалю розвивати Харків та Україну, об’єднувати людей за допомогою музики, та творити там, де інші руйнують. Організатором фестивалю є фонд громади Харкова «Толока».

За словами виконавчої директорки фестивалю Марії Горбонос, не дивлячись на постійну загрозу з боку ворожих сусідів та вимушені зміни в програмі організатори змогли реалізувати в рамках фестивалю майже все з запланованого.

«Цьогорічний фестиваль став знаковою подією і вкотре продемонстрував, що Харків є потужним культурним центром, що збирає яскравих особистостей, талановитих митців, майстрів, здатних втілювати проєкти світового рівня, — розповідає виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос. — Цей фестиваль був про любов до Харкова, про пошук нових сенсів. Для відвідувачів заходів, концерти були не просто засобом приємного проведення часу, а, перш за все, символом того, що Харків живе, у ньому, попри обстріли та руйнування, вирує культурне життя».

Фестиваль KharkivMusicFest-2023 проходив з 13 квітня по 24 червня. 24 червня прогримів останній концерт фестивалю — концерт «Gala Classic». В приміщенні Єрмілов центру відбулась прем’єра твору Валентина Сильвестрова, написаного спеціально для виконання на KharkivMusicFest, та вперше в Харкові був виконаний симфонічний твір Арво Пярта. Крім того, для поціновувачів класики пролунали найвідоміші оперні арії Моцарта, Верді, Пуччіні у виконанні солістів Тамари Калінкіної (заслужена артистка України, провідна солістка Національної опери України), Віталія Білого (лауреат чисельних міжнародних вокальних конкурсів, соліст Одеського Національного академічного театру опери та балету), оркестру «Схід Опера» та музикантів ансамблю KharkivMusicFest. Диригували в цей вечір Віталій Алексейонок, який є артдиректором фестивалю, та Іван Стецький, диригент Київської опери.

«Паганіні в спідниці», музика війни та експериментально-танцювальний проєкт

На відкритті KharkivMusicFest виступила всесвітньо відома українська скрипалька Богдана Півненко, яку називають «Паганіні в спідниці». Виступ Богдани відбувся у супроводі Фестивального оркестру KharkivMusicFest, в складі якого були музиканти Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера, Харківської обласної філармонії, Харківського молодіжного академічного симфонічного оркестру та Харківського університету мистецтв ім. Котляревського. А програма концерту об’єднала «Пори року» українських композиторів сучасності Золтана Алмаші і Олександра Гоноболіна та всесвітньовідомі «Пори року» Антоніо Вівальді та «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли.

Продовжив фестивальну програму концерт фортепіанної музики харківських композиторів «Звуко-рухи». Цей концерт — продовження своєрідного дослідження музичного ландшафту Харкова, втіленого в проєкті «Музика спротиву та надії». Пролунали твори Валентина Бібіка, Олександра Щетинського, Володимира Птушкіна, Сергія Юшкевича.

Також організатори фестивалю провели безпрецедентний для України концерт «Inside the war» — концерт музики, що написана виключно у воєнний час від лютого 2022 року переможцями різних років Всеукраїнського конкурсу молодих композиторів ім. Бориса Лятошинського. До речі, музику «Inside the war» почують і за кордоном – на бельгійському фестивалі Walden festival, що пройде 15-16 липня в Брюсселі, і на німецькому Usedomer Musikfestival 16 вересня – 7 жовтня, на острові Узедом. Проте символічно, що прем’єру першими почули харківські слухачі.

«Родзинкою» програми став експериментально-танцювальний проєкт «In C» на музику композитора-мінімаліста Террі Райлі, втілений разом з видатною німецькою хореографкою, танцівницею Сашею Вальц. В проєкті взяли участь українські танцівники з Харкова та Києва. Репетиції проходили в Zoom одночасно в трьох містах: Берліні, Харкові й Києві. Танцівники репетирували онлайн разом із танцівником компанії Sasha Waltz & Guests Орландо Родрігесом. В «In C» кожен танцівник на сцені веде свою партію, але всі вони об’єднані спільною грою і, взаємодіючи на власний розсуд, щоразу створювали унікальний твір.

Освітні та мистецькі проєкти KharkivMusicFest

Організатори підготували серію цікавих онлайн бесід для широкої аудиторії KharkivMusicFest Talks, де спікерами виступили провідні музичні діячі України, США та Європи. Серед запрошених гостей – видатний український композитор, автор понад 100 музичних творів Олександр Щетинський; композитор, диригент, піаніст, популяризатор українського музичного мистецтва Вірко Балей; Алла Загайкевич — композиторка, зірка української електроакустичної музики та інші.

KharkivMusicFest разом з Харківським національним університетом мистецтв імені І.П. Котляревського провели особливий арттерапевтичний вікенд Kharkiv Art Therapy Days. Заходи вікенду були в першу чергу орієнтовані на дітей та людей, у кого не виходить впоратися самостійно зі стресом, обумовленим війною. І саме арттерапія виявилась чудовим методом, який допомагає через творчість зазирнути всередину себе, розкрити внутрішні сили та зберегти спокій.

Вже традиційно в рамках фестивалю в безпечних для харків’ян місцях були розміщені музичні артоб'єкт – розфарбованими піаніно Art Piano. Традиційно всі інструменти розписані харківськими художниками за спеціально розробленими концептами та ескізами.

За словами організаторів, хоч фестивальна програма закінчилась, але на харків’ян чекають нові проєкти, які будуть частиною альтернативної програми фестивалю.