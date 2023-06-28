28.06.2023 08:47 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники один раз виїзджали на гасіння пожежі.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 червня.

Зазначається, що пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

1 – на ліквідацію пожеж;

10 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби під ворожим вогнем знаходились міста та села Харківщини на Слобожанському та Куп’янському напрямках.