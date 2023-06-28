Ігор Терехов привітав з Днем Конституції України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.
«Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України.
Основний Закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.
В українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого конституція - лише папірець, а людські життя - витратний матеріал.
Скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, росія прагне нівелювати конституційні права і свободи. Незважаючи на це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії, боротися за правду та разом наближати мирне життя для українських дітей.
У цьому - воля та сила народу України, наша єдність та незламність! Зі святом, мешканці українського міста-героя Харкова! З Днем Конституції!», – йдеться у привітання.
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Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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