28.06.2023 09:02 Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав з Днем Конституції України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.



t.me/citykharkivua

Як повідомляє РЕДПОСТ , привітання мера Харкова Ігоря Терехова розміщено на сайті міськради.

«Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України.



Основний Закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.



В українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого конституція - лише папірець, а людські життя - витратний матеріал.



Скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, росія прагне нівелювати конституційні права і свободи. Незважаючи на це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії, боротися за правду та разом наближати мирне життя для українських дітей.



У цьому - воля та сила народу України, наша єдність та незламність! Зі святом, мешканці українського міста-героя Харкова! З Днем Конституції!», – йдеться у привітання.