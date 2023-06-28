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28.06.2023  09:02   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав з Днем Конституції України

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Конституції України.


t.me/citykharkivua
Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова Ігоря Терехова розміщено на сайті міськради.

«Сьогодні виповнюється 27-ма річниця ухвалення Конституції України.

Основний Закон говорить, що за будь-яких обставин найвищою цінністю для держави є людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека.

В українців є права, чим ми й відрізняємося від кровожерливого сусіда, для якого конституція - лише папірець, а людські життя - витратний матеріал.

Скидаючи на українські міста ракети та погрожуючи ядерною зброєю, росія прагне нівелювати конституційні права і свободи. Незважаючи на це, ми продовжуємо боронити Україну, відстоювати ідеали демократії, боротися за правду та разом наближати мирне життя для українських дітей.

У цьому - воля та сила народу України, наша єдність та незламність! Зі святом, мешканці українського міста-героя Харкова! З Днем Конституції!», – йдеться у привітання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов привітав з ювілеєм колектив Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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