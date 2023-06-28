Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1080 повідомлень про правопорушення та події.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.
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Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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