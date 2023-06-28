Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

28.06.2023 09:34 Рита Парфенова

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1080 повідомлень про правопорушення та події.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1603 транспортних засоби.

В ході відпрацювання території міста на блокпосту поліцейські виявили у пасажира автівки наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

2 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,

2 – за керування автомобілями без відповідних документів,

5 – за перевищення швидкості.