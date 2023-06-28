28.06.2023 09:52 Рита Парфенова

Комунальники забезпечують належний стан комунікацій у районах Харкова

Зусилля бригад дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем у Салтівському районі Харкова спрямовані на збереження комунікацій у належному стані житлового фонду.



vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», під час проведення поточних ремонтів цього тижня у будинках на проспекті Тракторобудівників, вулицях Бучми та Світлій загалом заплановано замінити не менше 300 погонних метрів трубопроводів холодного водопостачання.

«Роботи йдуть за графіком, ремонтники забезпечені всіма необхідними матеріалами, а тому заплановані поточні ремонти проведемо у встановлені терміни. Паралельно активно працюємо і за заявками харків'ян, кількість яких іноді сягає 100 звернень на день. Це безпосередньо пов'язано з тим, що городяни продовжують повертатися до Харкова після вимушеної евакуації. Ми ж у свою чергу оперативно реагуємо і усуваємо аварійні ситуації, що виникають», - поінформував начальник дільниці Андрій Євдошенко.

Також керівник підрозділу повідомив, що інтенсивними темпами проводяться і ремонти внутрішньобудинкових систем водовідведення. Зокрема, ділянки технічно зношеної системи господарсько-побутової каналізації були замінені на вулицях Іскринській, Владислава Зубенка та проспекті Ювілейному. І звичайно ж, на постійному контролі ремонтників – справність систем зливової каналізації, які були упорядковані в будинках на вулицях Валентинівській та Гвардійців Широнінців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі продовжується активна підготовка комунікацій до наступного зимового періоду.